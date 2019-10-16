Британский аналитик рассказал, как надо пересчитать военные расходы России, чтобы вернуть ее в топ-5 стран

Российские расходы на оборону, пересчитанные по , в 2,6 раза превышают стандартную оценку на основе валютного курса. Об этом говорится в исследовании директора Центра изучения России, Европы и Евразии Бирмингемского университета Ричарда Конноли, на которое обратило внимание РБК.

По биржевому курсу российские расходы в 2018 году составили более 61 миллиарда долларов — Россия впервые за 12 лет покинула первую пятерку стран по этому показателю. Но при пересчете по ППС военные расходы России составляют 159 миллиардов долларов, а значит страна все равно занимает пятое место в мире (после США, Китая, Индии и Саудовской Аравии).

Конноли также отметил, что оценка по ППС меняет динамику российских расходов — они выросли всего на 90% с 2005 по 2018 годы (по курсу валют — на 125%). Следовательно, российские расходы росли медленнее, чем в Китае и Индии.

Если дополнительно ввести на импорт вооружений, то Россия по состоянию на конец 2017 года выйдет на четвертое место в мире, опередив Саудовскую Аравию, которая ввозит из-за границы до пятой части техники.