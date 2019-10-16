Актер Нил Патрик Харрис снимется в продолжении «Матрицы»

Американский актер Нил Патрик Харрис снимется в четвертой части фильма «Матрица», сообщает Variety. Какую роль сыграет Харрис, пока неизвестно.

Студия Warner Bros. в августе объявила о планах снять четвертую часть франшизы «Матрица». В фильме задействованы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, снимавшиеся в первых трех фильмах. Также в четвертой части снимется актер Яхья Абдул-Матин II («Спасатели Малибу», «Аквамен»), об участии которого стало известно в октябре. Режиссер фильма — Лана Вачовски.

Нил Патрик Харрис наиболее известен по съемкам в сериалах «Как я встретил вашу маму» и «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Первая «Матрица» вышла в 1999 году, а последняя на данный момент часть серии, «Матрица: Революция», — в 2003 году.

14 октября в российский прокат спустя 20 лет после премьеры повторно вышла первая «Матрица».