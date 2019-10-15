МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

МВД России предложило, чтобы водители могли выбирать и покупать номера транспортных средств через портал госуслуг, сообщает ТАСС.

В министерстве предлагают, чтобы на сайте госуслуг можно было выбрать «красивые» номера с повторяющимися цифрами, буквами и любые другие свободные номера.

В МВД предлагают взимать за выбор номера повышенную пошлину, сказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

Минэкономразвития ранее предложило, чтобы «красивые» номера продавали на аукционах в интернете. В МВД выступают против этого. «Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже [продал]», — сказал Роман Мишуров.