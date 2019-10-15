Госдума рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко. На него составили административный протокол

Госдума планирует рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с депутата-единоросса Николая Герасименко. Об этом свидетельствует проект постановления в базе Госдумы. Документ внесла в базу комиссия по вопросам депутатской этики; он пока не одобрен руководством Госдумы.

Депутатов просят дать согласие на снятие неприкосновенности с Герасименко, чтобы направить в суд возбужденное против него административное дело по о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

Вопрос о лишении неприкосновенности предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 24 октября. На нем выступит сам Герасименко, а также Генпрокурор РФ Юрий Чайка, который и направил представление о снятии с депутата неприкосновенности.

Из-за чего на Герасименко составили протокол, в проекте постановления не уточняется. В июне телеграм-канал «112» сообщил, что депутат, находясь за рулем своего Lexus, сбил мотоциклиста в Москве. Тот получил травму головы; Герасименко, по информации «112», не пострадал и уехал с места ДТП. Депутат подтвердил ТАСС, что стал участником ДТП с мотоциклистом, но подчеркнул, что дождался прибытия скорой помощи.

Николай Герасименко заседает в Госдуме с 1995 года.

Снятие неприкосновенности необходимо, чтобы привлечь депутата Госдумы или члена Совета Федерации к ответственности через суд. Оно не означает лишение депутатского мандата.