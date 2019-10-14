Власти Подмосковья приостановили передачу земли под рекультивацию полигона «Ядрово». Он был причиной мусорных протестов

Министерство ЖКХ Московской области выступило за приостановку выделения земли для рекультивации мусорного полигона «Ядрово» возле Волоколамска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания, где обсуждался полигон.

Речь шла о выделении небольших участков земли по периметру свалки, на которых планируют строить техническую дорогу и подпорную стенку, чтобы грунт не сползал в реку и не загрязнял ее.

Совладелец компании-оператора «Ядрово» Максим Конопко заявил РБК, что министерство ЖКХ пытается блокировать работы по рекультивации полигона, несмотря на то, что оформление земли под этот процесс согласовано с другими ведомствами.

По какой причине министерство ЖКХ выступило против выделения земли для рекультивации «Ядрово», РБК не уточняет.

Полигон «Ядрово» получил известность после того, как в марте 2018 года более 20 детей из Волоколамска были госпитализированы с жалобами на отравление. Местные жители утверждали, что причиной стал выброс свалочного газа на «Ядрово». Из-за отравления детей в Волоколамске прошла стихийная акция протеста и потасовка с чиновниками.

В июне 2019 года СК возбудил против оператора «Ядрово» уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Имущество компании было арестовано. Вскоре новым оператором «Ядрово» стала компания «Весна». Ее совладельца Дмитрия Бортникова называют племянником директора ФСБ Александра Бортникова.