В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес законопроект о блокировке в интернете «информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными». Такие страницы предлагается включать в реестр запрещенных сайтов с 2020 года.

В пояснительной записке Бурматов отметил, что блокировать такие сайты можно уже сейчас, но в судебном порядке — уже есть 1475 подобных решений. Но такую процедуру депутат считает «достаточно длительной», так как она занимает не менее трех месяцев.

На законопроект Бурматова уже есть положительный отзыв правительства. По подсчетам парламентария, в год Роскомнадзору придется обрабатывать более 38,5 тысячи обращений о блокировке информации о жестоком обращении с животными, это потребует привлечения к работе пяти человек. На их труд, по мнению Бурматова, надо будет выделять из бюджета более восьми миллионов рублей ежегодно. Еще миллион — на доработку реестра запрещенных сайтов.

За жестокое обращение в России предусмотрена уголовная ответственность с более строгим наказанием, если такие действия демонстрируются в интернете (до пяти лет лишения свободы).