В Эквадоре противники повышения цен на бензин согласились прекратить протесты. Из-за них правительство покинуло столицу

Протестующие против повышения цен на бензин в Эквадоре согласились прекратить конфронтацию с правительством, сообщает El Mundo.

Договоренность была достигнута на встрече президента Эквадора Ленина Морено с представителями коренных народов, которые активно участвовали в протестах.

Лидеры протестующих согласились увести своих сторонников с улиц Кито —столицы Эквадора — и разобрать баррикады. Морено же пообещал немедленно вернуть льготы на бензин и дизель, отмена которых вызвала протесты. Президент Эквадора и лидеры протестующих договорились о том, что вместе разработают новый указ о льготах на топливо.

Жители Кито вышли на улицы, чтобы отпраздновать прекращение протестов.

Ленин Морено отказался от льгот на бензин и дизель ради получения поддержки Международного валютного фонда. В результаты цены в топливо в Эквадоре выросли на 120%.

Указ об отмене льгот был подписан 3 октября. В тот же день жители Эквадора начали масштабные протесты. Власти ввели в стране режим чрезвычайного положения.

В результате протестов погибли семь человек. Кроме того, из-за акций Морено вынужден был перенести правительство из Кито в город Гуайякиль.