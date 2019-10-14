«Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером. Из предыдущего клуба его уволили после поражения 0:7

Новым главным тренером футбольного «Спартака» назначен Доменико Тедеско. Об этом было официально объявлено на пресс-конференции вечером 14 октября.

Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан на два сезона.

Последние два сезона Тедеско проработал в немецком «Шальке». Его уволили в марте 2019 года после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов со счетом 0:7.

Предыдущий тренер «Спартака» Олег Кононов был уволен 29 сентября. Под его руководством команда крайне неудачно начала чемпионат и идет на 12 месте в турнирной таблице.

Тедеско стал седьмым иностранным тренером в истории «Спартака».