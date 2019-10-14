Счетная палата сочла невыполнимым подготовленный правительством трехлетний бюджет

Счетная палата считает нереалистичным макроэкономический прогноз, на основании которого правительство подготовило трехлетний бюджет. Об этом, пишут «Ведомости», говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета.

Счетная палата считает излишне оптимистичными рост экономики, рост инвестиций и снижение бедности теми темпами, которые спрогнозировало Минэкономразвития.

Также Счетная палата не согласна и с прогнозом Минфина по наполнению бюджета. Существует риск, говорится в заключении на проект, что бюджет в 2020-2022 годы недополучит в общей сложности 700 миллиардов рублей.

Проект бюджета на 2020-2022 годы, одобренный правительством, предполагает, что все три года доходы бюджета будут превышать расходы.

Первый за последние несколько лет профицитный бюджет был принят в России на 2019 год (и плановый период 2020 и 2021 годов). До этого бюджет в течение нескольких лет предусматривал превышение расходов над доходами.