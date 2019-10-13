Военные Турции объявили о захвате ключевого пограничного города в Сирии

Турецкие военные сообщили, что заняли город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии в результате бомбардировки 12 октября.

Это крупнейшее достижение Турции с начала военной операции против курдских боевиков, начавшейся 9 октября, сообщает Associated Press.

Как отмечает Dayly Sabah, турецкие военные также «освободили от террористов» деревню Сулук в районе Эт-Телль-эль-Абьяд.

С начала военной операции турецкие военные взяли в плен или убили 480 человек из числа курдских боевиков.

Вторжение Турции в Сирию ранее раскритиковали многие западные страны, в том числе США.

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