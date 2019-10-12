В Нью-Йорке при стрельбе в клубе погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы, открытой ранним утром 12 октября в Нью-Йорке, сообщает The New York Times.

Инцидент произошел в Бруклине на Ютика-авеню в некоем «социальном клубе». По данным Reuters, это подпольное игорное заведение.

Полиция пока не располагает информацией о мотивах убийства. На месте преступления найдены два пистолета.

Подозреваемый в стрельбе пока не обнаружен.