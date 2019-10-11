WSJ: Москва согласилась на назначение американским послом Джона Салливана. Это второй человек в Госдепе США

Москва дала предварительное согласие на назначение заместителя госсекретаря США Джона Салливана послом в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

О том, что президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть Салливана на пост посла в РФ, неофициально сообщалось в августе.

Джон Салливан — второй человек в Госдепартаменте США. Он является единственным заместителем госсекретаря с 2017 года. До этого Салливан занимался частной юридической практикой, а также работал в министерствах обороны, юстиции и торговли. В последнем из них Салливан дослужился до должности замминистра.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман, занимавший эту должность с 2017 года, ушел в отставку с 3 октября. Это решение связано с его желанием поучаствовать в борьбе за пост губернатора штата Юта.

Ранее источники The Wall Street Journal говорили, что на пост посла в России рассматриваются кандидатуры спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана и посла в Германии Ричарда Греннела.