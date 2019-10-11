Полиция Москвы задержала обвиняемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

Полиция Москвы задержала 34-летнюю женщину, которую обвиняют в организации незаконного вывода за рубеж одного миллиарда рублей. Ее имя не называется.

Следователи МВД считают, что преступная группа, в состав которой входила женщина, в 2015-2018 годах вывела за границу крупную сумму денег, предоставив в банки поддельные платежные поручения.

В рамках уголовного дела в Москве и Петербурге провели около 20 обысков.