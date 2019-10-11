Полиция Москвы задержала обвиняемую в выводе за рубеж миллиарда рублей
Источник: МВД России
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Полиция Москвы задержала 34-летнюю женщину, которую обвиняют в организации незаконного вывода за рубеж одного миллиарда рублей. Ее имя не называется.
Следователи МВД считают, что преступная группа, в состав которой входила женщина, в 2015-2018 годах вывела за границу крупную сумму денег, предоставив в банки поддельные платежные поручения.
В рамках уголовного дела в Москве и Петербурге провели около 20 обысков.