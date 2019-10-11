Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

Под Калугой на трассе М-3 «Украина» произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона, микроавтобус, перевозивший граждан Белоруссии, при развороте столкнулся с грузовиком, двигавшемся в попутном направлении, и съехал в кювет.

Три человека погибли на месте, двое — в том числе водитель автобуса — умерли позже от полученных ранений. Трое пострадавших с тяжелыми травмами находятся в больнице.