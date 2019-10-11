Минздрав решил проверять будущих водителей на хронический алкоголизм

Минздрав России утвердил новые правила прохождения медицинской комиссии для будущих водителей и тех, кто хочет вернуть права после лишения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст приказа. В Минздраве сообщили, что документ находится на регистрации в Минюсте.

Из текста приказа следует, что кандидаты в водители станут сдавать анализы на наркотики. Также они будут проходить тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — биомаркера, который может указывать на хронический алкоголизм.

Источник «Коммерсанта» в медицинских кругах отметил, что обнаружение психоактивных веществ в организме человека не говорит о том, что у того есть наркотическая зависимость. Поэтому врач может направить его на повторное исследование.

Уровень CDT при этом не является абсолютным индикатором алкоголизма и может указывать на заболевания печени, сказал замдиректора Санкт-Петербургского психоневрологического института имени Бехтерева Евгений Крупицкий.

Неназванный источник издания допустил, что из-за нововведений цена медицинской справки может вырасти на несколько тысяч рублей.

В 2018 году 76 тысячам россиян впервые поставили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», сообщает РБК со ссылкой на данные Минздрава. Всего за год за медпомощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более двух миллионов человек по всей России.