«Из-за допущенной волокиты и утраты доверия». Адвокат попросил Чайку передать дело о задержании Ивана Голунова из СК в ФСБ

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подал жалобу генпрокурору РФ Юрию Чайке на бездействие сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

Бадамшин сообщил ТАСС, что обратился к генпрокурору «из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия». Адвокат попросил, чтобы из СК в управление «М» ФСБ России передали материалы для проведения проверки обстоятельств Голунова.

По словам Бадамшина, сотрудники СК по прошествии нескольких месяцев не приняли процессуального решения по заявлению Голунова о том, что сотрудники УВД по ЗАО в Москве при задержании применили к нему силу и спецсредства, а также подбросили наркотики.

Бадамшин ранее говорил в интервью «Медузе», что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения полицейским.