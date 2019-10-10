В Пакистане три россиянки убили надзирательницу тюрьмы из-за религиозных разногласий
Источник: МИД РФ
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В Пакистане трое россиянок убили надзирательницу тюрьмы. Как сообщает МИД РФ, инцидент произошел в провинции Белуджистан 8 октября.
В тюрьме гражданки России находились за незаконное пересечение границы: они были задержаны в октябре 2018 года, после того как проникли в Пакистан из Ирана вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Женщины ожидали депортации.
По предварительным данным полиции, убийство произошло из-за религиозных разногласий.
По имеющимся сведениям, они являются фанатичными приверженцами идеологии запрещенной в нашей стране террористической организации «Исламское государство» и пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан с целью присоединения к так называемому отделению ИГ «Вилаят Хорасан».