В Пакистане три россиянки убили надзирательницу тюрьмы из-за религиозных разногласий

В Пакистане трое россиянок убили надзирательницу тюрьмы. Как сообщает МИД РФ, инцидент произошел в провинции Белуджистан 8 октября.

В тюрьме гражданки России находились за незаконное пересечение границы: они были задержаны в октябре 2018 года, после того как проникли в Пакистан из Ирана вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Женщины ожидали депортации.

По предварительным данным полиции, убийство произошло из-за религиозных разногласий.