В Астрахани директора спецучилища заподозрили в получении денег за труд воспитанников на стройке. День работы стоил 500 рублей

В Астрахани возбуждено уголовное дело против директора спецучилища для трудных подростков, сообщает местное управление СК. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2019 года директор училища отправлял воспитанников на стройку, где те выполняли работы. Потом директор, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, получал по 500 рублей за день работы каждого подростка.

Сейчас следователи выясняют, сколько воспитанников отправляли на стройку. Имя директора училища не сообщается, в СК также не пояснили, задержан ли он. На сайте училища его директором до последнего времени значился Виталий Митячкин, сейчас его обязанности исполняет Ирина Алехина.