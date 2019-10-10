Умерла редактор Мария Томашевская. Она работала в «Иностранной литературе» и Ad Marginem 

Умерла редактор и переводчик Мария Томашевская. Об этом сообщил профессор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов. Также информацию «Медузе» подтвердили в издательстве Ad Marginem. Томашевской было 67 лет.

Томашевская много лет сотрудничала с издательством «Иностранная литература», а также переводила античную литературу.

Томашевская, в числе прочего, редактировала роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, вышедший в 2011 году в издательстве Ad Marginem. 8 октября издание «Горький» опубликовало интервью Литтелла, в котором писатель сообщил, что Ad Marginem выпустил его роман со значительными сокращениями, о которых его не поставили в известность. Глава издательства Александр Иванов заявил, что изменения внесла Томашевская при редактуре перевода.

В интервью РБК Гусейнов заявил, что Томашевская «долго болела, это было хроническое заболевание тяжелое». «Это никак не связано с публикацией Литтелла, она была в больнице, когда все это происходило, и я не думаю, что это как-то могло на нее повлиять», — добавил он.