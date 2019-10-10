Россия разгромила Шотландию в отборе к Евро-2020
Источник: УЕФА
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Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии в отборочном матче к чемпионату Европы. Встреча, проходившая в Лужниках, завершилась со счетом 4:0.
Все голы россияне забили во втором тайме. Их авторами стали Артем Дзюба (дважды), Магомед Оздоев и Александр Головин.
Победа над Шотландией стала для России шестой в семи проведенных в отборочном турнире матчах.
До конца отборочного турнира России осталось провести три матча — против Бельгии, Кипра и Сан-Марино. Для попадания на Евро сборной достаточно набрать в них два очка.