Россия разгромила Шотландию в отборе к Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии в отборочном матче к чемпионату Европы. Встреча, проходившая в Лужниках, завершилась со счетом 4:0.

Все голы россияне забили во втором тайме. Их авторами стали Артем Дзюба (дважды), Магомед Оздоев и Александр Головин.

Победа над Шотландией стала для России шестой в семи проведенных в отборочном турнире матчах.

До конца отборочного турнира России осталось провести три матча — против Бельгии, Кипра и Сан-Марино. Для попадания на Евро сборной достаточно набрать в них два очка.