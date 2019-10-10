Минздрав вступился за директора НИИ имени Блохина. И обвинил врачей в использовании неэффективных протоколов лечения
Комиссия Минздрава не видит оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой с поста директора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина. Об этом заявила глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
По ее словам, только пять из 52 медработников НИИ при общении с комиссией заявили о неблагоприятной обстановке на работе из-за нового директора. Байбарина отметила, что все пятеро недовольных — врачи, которые ранее публично жаловались на Варфоломееву. Они не предоставили доказательств обоснованности своих претензий, отметила Байбарина.
Она добавила, что комиссия нашла «очень серьезные нарушения» у самих медработников НИИ. До середины 2019 года они лечили детей по протоколам, чья неэффективность доказана, заявил член комиссии, главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев.
«Люди, которые работали там, они использовали инновационные протоколы, но по которым доказано, что они неэффективны, что мир ушел далеко вперед, что каждый протокол, который вводится, новый, он должен пройти этический комитет», — заявил Румянцев.
Светлана Варфоломеева возглавила НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина в июне 2019 года. В сентябре несколько врачей потребовали ее уволить, пригрозив массовым увольнением.
Руководство онкоцентра имени Блохина и Минздрав встали на сторону Варфоломеевой. Восемь врачей написали заявления об увольнении, пять из них уже подписаны.
Комиссия Минздрава начала проверять НИИ детской онкологии в середине сентября, на фоне конфликта врачей с директором. В комиссию входили 23 человека, в том числе сотрудники Минздрава и специалисты из онкологических центров Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.