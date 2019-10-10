Минздрав вступился за директора НИИ имени Блохина. И обвинил врачей в использовании неэффективных протоколов лечения

Комиссия Минздрава не видит оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой с поста директора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина. Об этом заявила глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

По ее словам, только пять из 52 медработников НИИ при общении с комиссией заявили о неблагоприятной обстановке на работе из-за нового директора. Байбарина отметила, что все пятеро недовольных — врачи, которые ранее публично жаловались на Варфоломееву. Они не предоставили доказательств обоснованности своих претензий, отметила Байбарина.

Она добавила, что комиссия нашла «очень серьезные нарушения» у самих медработников НИИ. До середины 2019 года они лечили детей по протоколам, чья неэффективность доказана, заявил член комиссии, главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Светлана Варфоломеева возглавила НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина в июне 2019 года. В сентябре несколько врачей потребовали ее уволить, пригрозив массовым увольнением.

Руководство онкоцентра имени Блохина и Минздрав встали на сторону Варфоломеевой. Восемь врачей написали заявления об увольнении, пять из них уже подписаны.

Комиссия Минздрава начала проверять НИИ детской онкологии в середине сентября, на фоне конфликта врачей с директором. В комиссию входили 23 человека, в том числе сотрудники Минздрава и специалисты из онкологических центров Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Конфликт в онкоцентре имени Блохина Детские онкологи центра Блохина уволились из-за конфликта с новым директором Их в ответ обвиняют в создании «заградотрядов из детей и пациентов»