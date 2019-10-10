«Коммерсант»: суд обязал военного выплатить Минобороны 25 миллионов рублей за поломку артиллерийской установки

Нальчикский гарнизонный суд обязал военнослужащего Никиту Проскурина выплатить 25,4 миллиона рублей за поломку артиллерийской установки, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, в марте 2019 года Проскурин плохо закрепил самоходную артиллерийскую установку 2С7 «Пион», перевозившуюся на тягаче, и при выезде из Магаса в Ингушетии она опрокинулась на проезжую часть.

Суд признал военнослужащего виновным в повреждении военного имущества по неосторожности и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. При определении меры наказания было учтено, что у Проскурин — ветеран боевых действий и у него есть иждивенцы.

Одновременно суд постановил, что военный должен возместить Минобороны балансовую стоимость самоходной установки — 25,4 миллиона рублей.

В качестве меры по возмещению ущерба суд постановил «обратить для взыскания иска» арестованный на время следствия личный автомобиль Проскурина.

Военнослужащий свою вину не отрицал, но просил оставить иск военного ведомства о возмещении ущерба без рассмотрения.

Проскурин настаивал на том, что иск об ущербе должен рассматривать не гарнизонный, а гражданский суд. В рамках гражданского иска, указывал он, следует определить солидарную ответственность за причиненный ущерб других военнослужащих, которые занимались погрузкой и перевозкой артиллерийской установки.