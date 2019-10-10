ФСБ объявила о задержании россиянина по подозрению в подготовке взрыва в Крыму

В крымском городе Саки задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке взрыва в административном здании. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности.

Имя задержанного в ведомстве не сообщили, как и подробности о том, какое административное здание он якобы планировал взорвать. В сообщении ФСБ говорится, что задержанный — приверженец нацистской идеологии и член «украинских экстремистских организаций».

«В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.

Украинское издание «Граты» пишет, что задержанный — житель поселка Орехово Олег Приходько, который ранее возглавлял крымское отделение украинской ультраправой партии «Свобода». По словам адвоката Назима Шехмамбетова, у него изъяли партийную символику и флаги запрещенного «Правого сектора».

В материалах дела указано, что Приходько «изготовил взрывное устройство для подрыва здания администрации города Саки, чтобы повлиять на органы власти Крыма, чтобы они приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины». Сам Приходько обвинения отрицает.