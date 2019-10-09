Жительница Курска, чью машину помял бронетранспортер, отсудила у Минобороны почти миллион рублей

Владелица одной из легковых машин, пострадавших в ДТП в центре Курска, где в феврале столкнулись четыре машины и два БТР, выиграла у Минобороны иск о возмещении ущерба.

Как сообщает Kurskcity, Ленинский районный суд Курска постановил взыскать с Минобороны 912 884 рубля и 55 копеек в пользу Ирины Гавловской, чей Volkswagen Touareg пострадал в ДТП. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Командование Курского военного гарнизона, комментируя ДТП, заявляло, что гражданские автомобили вклинились «в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации».

Иски к Минобороны о возмещении ущерба подали и владельцы других машин, пострадавших в ДТП с бронетранспортерами. Их обращения суды еще не рассмотрели.