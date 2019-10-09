В России 17% участников опроса о лечении простуды заявили, что пьют чай с малиной и куриный бульон

Почти каждый пятый участник (17%) опроса о лечении простуды заявил, что предпочитает обходиться без лекарств, а пить чай с малиной и куриный бульон.

Опрос, данные которого приводит ТАСС, был проведен порталом «Здоровье Mail.ru».

13% респондентов заявили, что принимают антибиотики (по предписанию врача или нет, не уточняется), 11% — отечественные противовирусные препараты, а 8% пьют иммуномодуляторы.