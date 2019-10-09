Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности

Компания Nissan объявила об отзыве в России 161 тысячи 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные с января 2007 года по август 2014-го. Список их VIN-кодов опубликован на сайте Росстандарта.

Автомобили отзывают из-за возможной неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. По данным автопроизводителя, эта неисправность в некоторых случаях может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности.

Чтобы исправить проблему, на отзываемых автомобилях бесплатно заменят газогенератор подушки безопасности.