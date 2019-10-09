Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петер Чех подписал контракт с хоккейным клубом

Бывший футболист Петер Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Феникс».

Чех будет играть за «Гилфорд» до конца сезона на позиции вратаря. Первый раз он сыграет за новую команду 13 октября. «После 20 лет в профессиональном футболе для меня будет невероятным опытом играть в игру, которую я любил смотреть, когда был ребенком», — сказал сам хоккеист.

«Гилфорд Феникс» выступает во втором дивизионе британской лиги NIHL.

Петер Чех — один из наиболее известных футбольных голкиперов последних двух десятилетий, большую часть карьеры игравший за «Челси» и «Арсенал». Из-за травмы головы Чех много лет выходил на поле в специальном шлеме.

Футбольную карьеру Чех завершил весной 2019 года, после чего вернулся в «Челси» на менеджерскую работу. Сейчас Чеху 37 лет.