«Ведомости»: в администрации президента посчитали ошибкой слабую мобилизацию пенсионеров на выборах в Мосгордуму

В администрации президента называли главные ошибки, допущенные при подготовке выборов в Мосгордуму, прошедших в сентябре. Московские выборы, пишут «Ведомости», обсуждались на двух закрытых мероприятиях — круглом столе, который провел ВЦИОМ с участием сотрудников администрации президента, и семинаре администрации для политтехнологов, работавших на региональных выборах.

Среди главных ошибок, допущенных на московских выборах, была названа слабая мобилизация пенсионеров — одной из основных групп поддержки власти. «Их впервые не оказалось среди активного электората, они были обескуражены протестами и не поняли, как их воспринимать и за кого теперь голосовать», — сообщил один из источников издания, посетивший организованные администрацией президента мероприятия.

Кроме того, ошибками признаны участие в выборах представителей «Единой России» в качестве самовыдвиженцев и слабый подбор кандидатов от власти.

Проанализировав выборы в Мосгордуму, отмечает один из участников мероприятий, администрация президента пришла к выводу, что нужно усилить контроль за избирательными кампаниями в Москве, например, на выборах в Госдуму в 2021 году.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. Избирательная кампания сопровождалась массовыми акциями протеста, которые начались после того, как независимых кандидатов не допустили до участия в выборах.

Формально в выборах в Мосгордуму не участвовал ни один кандидат от «Единой России», однако многие из поддержанных властью кандидатов-самовыдвиженцев представляли именно эту партию. По итогам выборов самовыдвиженцы получили 25 мест в Мосгордуме. Еще 13 — у КПРФ. «Яблоко» получило четыре места, а «Справедливая Россия» — три. Многие кандидаты от парламентской оппозиции были поддержаны проектом Алексея Навального «Умное голосование».