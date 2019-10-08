Georgian Airways подаст иск против Минтранса РФ на 25 миллионов долларов из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways намеревается подать иск в Европейский суд против Минтранса РФ из-за запрета летать в Россию.

Как заявил генеральный директор Роман Бокерия, у авиакомпании нет долгов за навигационное обслуживание перед Россией, поэтому в Georgian Airways считают запрет Минтранса РФ, который объяснялся задолженностью грузинских авиакомпаний, необоснованным.

Сумма иска составит 25 миллионов долларов. Принципы выбора именно этой суммы не уточняются.

Поводом для запрета полетов между Россией и Грузией стали антироссийские протесты в Тбилиси, проходившие в начале июня. В Кремле заявляли, что запрет могут отменить, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло».

Первоначально президент России Владимир Путин запретил полеты из РФ в Грузию только российских авиакомпаний. Минтранс РФ запретил грузинским перевозчикам летать в Россию вскоре после этого, обнаружив у них задолженность в размере 800 тысяч долларов и изъяны в обеспечении безопасности.

В начале октября «Коммерсант» писал, что российские авиакомпании потеряли более миллиарда рублей из-за запрета полетов. Минтранс РФ ранее обещал компенсировать все эти убытки.