«Фергану» исключили из реестра запрещенных сайтов
«Фергана» исключена из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора, сообщается на сайте агентства.
Роскомнадзор, указала главный редактор «Ферганы» Мария Дубнова, так и не сообщил агентству, что стало причиной блокировки.
Как удалось выяснить юристу международной правозащитной группы «Агора» Дамиру Гайнутдинову, причиной блокировки стала публикация о самоубийстве пенсионера в Бишкеке. «Фергана» удалила текст и уведомила об этом Роскомнадзор, сообщила главный редактор агентства.
Непонятно, добавила Дубнова, почему Роскомнадзор решил блокировать весь сайт, а не страницу с публикацией о самоубийстве.
Агентство «Фергана» было создано в 1998 году. СМИ зарегистрировано в России и специализируется на новостях из стран Средней Азии.
Доступ к «Фергане» был ограничен с 1 октября.