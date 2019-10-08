«Фергану» исключили из реестра запрещенных сайтов

«Фергана» исключена из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора, сообщается на сайте агентства.

Роскомнадзор, указала главный редактор «Ферганы» Мария Дубнова, так и не сообщил агентству, что стало причиной блокировки.

Как удалось выяснить юристу международной правозащитной группы «Агора» Дамиру Гайнутдинову, причиной блокировки стала публикация о самоубийстве пенсионера в Бишкеке. «Фергана» удалила текст и уведомила об этом Роскомнадзор, сообщила главный редактор агентства.

Непонятно, добавила Дубнова, почему Роскомнадзор решил блокировать весь сайт, а не страницу с публикацией о самоубийстве.

Агентство «Фергана» было создано в 1998 году. СМИ зарегистрировано в России и специализируется на новостях из стран Средней Азии.

Доступ к «Фергане» был ограничен с 1 октября.