Два комитета Генеральной Ассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз делегатам

Два комитета Генеральной Ассамблеи ООН — и — приостановили свою работу из-за визовых проблем у представителей нескольких делегаций, в том числе российской.

Заседания перенесены как минимум на один день, до 8 октября.

В конце сентября стало известно, что США отказались выдать визы для работы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН десяти членам российской делегации, в том числе главам комитетов Совета Федерации и Госдумы по международным делам Константину Косачеву и Леониду Слуцкому и главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Россия обвиняет США в «злостном нарушении» международных обязательств, связанных с обеспечением работы структур ООН. В Вашингтоне объясняют невыдачу виз техническими проблемами.