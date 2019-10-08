Два комитета Генеральной Ассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз делегатам
Два комитета Генеральной Ассамблеи ООН — Первый и Шестой — приостановили свою работу из-за визовых проблем у представителей нескольких делегаций, в том числе российской.
Заседания перенесены как минимум на один день, до 8 октября.
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.
В конце сентября стало известно, что США отказались выдать визы для работы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН десяти членам российской делегации, в том числе главам комитетов Совета Федерации и Госдумы по международным делам Константину Косачеву и Леониду Слуцкому и главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
Россия обвиняет США в «злостном нарушении» международных обязательств, связанных с обеспечением работы структур ООН. В Вашингтоне объясняют невыдачу виз техническими проблемами.