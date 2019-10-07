Украинский суд приговорил к 11 годам обвиняемую во взрыве в рок-пабе «Стена» в Харькове

Киевский райсуд Харькова приговорил Марину Ковтун, обвиняемую во взрыве, произошедшем в ноябре 2014 года в рок-пабе «Стена», к 11 годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать все имущество Ковтун.

Вину Ковтун в двух других взрывах — на шахте возле завода имени Малышева и возле ресторана «Британия» — суд счел недоказанной. Также с Ковтун сняли обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ковтун свою вину не признала.

Срок отбывания наказания Ковтун считается с момента взятия под стражу в ноябре 2014 года по формуле «день в СИЗО — два дня в колонии», таким образом, на свободу она выйдет в декабре.

Взрыв в рок-пабе «Стена» в Харькове, где собирали помощь для беженцев и батальонов Нацгвардии, участвовавших в операции на востоке Украине, произошел 9 ноября 2014 года. Пострадали 13 человек. Следствие заявляло, что Марина Ковтун была связана с группировкой «Харьковские партизаны», стоявшей, как предполагается, за серией взрывов. МИД Украины объявлял, что к терактам могла быть причастна Россия.