Решение об аресте редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева отменили и отправили на новое рассмотрение. Журналист остается в СИЗО
Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста редактору «Черновика» Абдулмумину Гаджиеву, ходатайство об избрании меры пресечения журналисту суд рассмотрит заново. При этом Гаджиев оставлен под стражей — до 17 октября.
Такое решение Верховный суд республики принял, рассмотрев апелляцию защиты на продление Гаджиеву ареста до 13 ноября.
Адвокат правозащитной группы «Агора» Арсен Шабанов сообщил «МБХ медиа», что речь идет о процессуальном нарушении, допущенном судом первой инстанции при продлении ареста.
«Меру пресечения не отменили, отменили постановление суда. До 17 октября суд первой инстанции должен рассмотреть», — уточнил Шабанов.
Адвокат Ахмед Ахмедов заявил, что правосудие находится в заложниках у репрессивной системы, выходит, что не суд выносит решение. «Если Гаджиева даже отпустят, то его в это же день задержат по новому обвинению», — привел он пример.
Редактор газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан в середине июня. Его обвиняют в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Гаджиев вину категорически отрицает. В рамках кампании в поддержку журналиста три дагестанских газеты выходили с одинаковой первой полосой.