Решение об аресте редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева отменили и отправили на новое рассмотрение. Журналист остается в СИЗО

Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста редактору «Черновика» Абдулмумину Гаджиеву, ходатайство об избрании меры пресечения журналисту суд рассмотрит заново. При этом Гаджиев оставлен под стражей — до 17 октября.

Такое решение Верховный суд республики принял, рассмотрев апелляцию защиты на продление Гаджиеву ареста до 13 ноября.

Адвокат правозащитной группы «Агора» Арсен Шабанов сообщил «МБХ медиа», что речь идет о процессуальном нарушении, допущенном судом первой инстанции при продлении ареста.

«Меру пресечения не отменили, отменили постановление суда. До 17 октября суд первой инстанции должен рассмотреть», — уточнил Шабанов.

Редактор газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан в середине июня. Его обвиняют в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Гаджиев вину категорически отрицает. В рамках кампании в поддержку журналиста три дагестанских газеты выходили с одинаковой первой полосой.