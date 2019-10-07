Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство на ВДНХ колеса обозрения высотой 136 метров — самого высокого в Европе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Планируется, что аттракцион будет построен до мая 2021 года рядом с южным входом на ВДНХ, у павильона «Семена». Проект реализуется за счет инвестора, сообщил Мосгосстройнадзор, не став уточнять другие подробности.

Сейчас самым высоким колесом обозрения в Европе является 135-метровый «Лондонский глаз».

О планах построить новое колесо обозрения на ВДНХ сообщалось еще в июне 2016 года. Тогда предполагалось, что колесо будет той же высоты, что и «Лондонский глаз» — 135 метров. Завершить проект планировалось в 2018 году. Инвестором строительства называли компанию, принадлежащую семье депутата Госдумы от «Единой России», миллиардера Зелимхана Муцоева.

В 1997 году на ВДНХ было построено 73-метровое «Колесо имени 850-летия Москвы». В 2016 году аттракцион был разобран.