Москва и Южно-Сахалинск возглавили рейтинг российских городов по уровню зарплат

Москва заняла первое место среди 100 российских городов-лидеров по уровню зарплат, следует из РИА Рейтинг.

Среднемесячная зарплата в Москве составила 96,9 тысячи рублей. По оценке авторов рейтинга, на эту сумму в Москве можно купить 3,83 стандартного потребительского набора товаров и услуг.

В первую пятерку рейтинга также вошли Южно-Сахалинск (зарплата 90,6 тысячи рублей), Салехард (88 тысяч рублей), Сургут (75,8 тысячи рублей) и Ханты-Мансийск (71,6 тысячи рублей). Жители каждого из этих городов могут купить на среднюю зарплату более трех наборов товаров и услуг.

Замыкают рейтинг Элиста, Черкесск и Шахты, где среднемесячная зарплата составляет 26-27 тысяч рублей, а жители могут купить на эту сумму 1,3-1,5 стандартного набора товаров и услуг.

Номинальная среднемесячная зарплата в России, по данным Росстата, в первом полугодии 2019 года составила 46 тысяч 210 рублей.