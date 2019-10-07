Курьеры интернет-магазина Ozon в Петербурге прекратили забастовку. Руководство согласилось выполнить их основные требования

Сотрудники службы доставки Ozon в Петербурге прекратили забастовку, начатую утром в субботу, 5 октября. Такое решение, сообщил «Фонтанке» глава созданного во время акции протеста профсоюза Сергей Кузнецов, было принято после разговора с руководством петербургского филиала Ozon.

Руководство согласилось выполнить первоочередные требования курьеров, рассказал Кузнецов, в том числе выплатить зарплату за сентябрь в полном объеме, а также отменить штрафы за невыполнение задания по вине третьих лиц.

Другие требования участников акции протеста, например, об оптимизации системы учета рабочего времени, руководство Ozon признало обоснованными и пообещало разобраться в ситуации в течение месяца.

Забастовка курьеров Ozon началась утром 5 октября. Акция протеста, как сообщалось, была начата после того, как сотрудники получили зарплату за сентябрь, которая оказалась значительно меньше, чем они ожидали исходя из отработанного.

В компании сообщали, что работать отказались около 40 человек, по другим данным, в забастовке принимали участие около 200 сотрудников. Руководство Ozon обещало пострадавшим от забастовки клиентам доставить их покупки в начале рабочей недели и «предоставить компенсацию за задержку».