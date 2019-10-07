Ежемесячные траты для людей из списка экстремистов решили приравнять к прожиточному минимуму. Некоторым станет только хуже
Росфинмониторинг предложил пересмотреть ограничения на расходование денег, которые получают люди, включенные в список террористов и экстремистов. Об этом говорится в ответе управления администрации президента России главреду Roem.ru Юрию Синодову.
Фиксированный лимит расходов 10 тысяч рублей предложено заменить плавающим — приравненным к региональному прожиточному минимуму. Сейчас, как утверждается в письме, такой законопроект находится на межведомственном согласовании.
Как отметил в беседе с «Коммерсантом» правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов, привязка к региональному прожиточному минимуму улучшит ситуацию для жителей одних регионов (например, в Москве минимум — 17 679 рублей), но ухудшит для других (Тамбовская область — 9 641 рубль).
«Я получала не фиксированную ежемесячную зарплату, а гонорары за каждый материал, — рассказала [попавшая в список журналистка Светлана Прокопьева] „Ъ“.— А их государство зарплатой не считает, так что я даже положенные мне 10 тысяч не могу снять».
Сейчас в списке Росфинмониторинга 9284 россиянина и 103 иностранца.