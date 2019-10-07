Двух жительниц Амурской области оштрафовали за публикацию фейковых новостей в группах WhatsApp

Суд в Амурской области в конце сентября оштрафовал двух местных жительниц Елену Селезневу и Татьяну Тоушкину на 15 тысяч рублей каждую, признав их виновными в распространении . Первым об этом сообщило «МБХ медиа».

Их осудили за публикацию в двух группах WhatsApp информации о том, что уровень цианида в почве в Селемджинском районе региона из-за наводнения превышает норму на 200-300%. Обе женщины отметили, что увидели записи об этом в другой группе. Они признали вину.

В материалах дела Елены Селезневой сказано, что ее причастность к распространению недостоверной информации установили сотрудники ФСБ.

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