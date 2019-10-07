Двух жительниц Амурской области оштрафовали за публикацию фейковых новостей в группах WhatsApp
Источник: МБХ медиа
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Суд в Амурской области в конце сентября оштрафовал двух местных жительниц Елену Селезневу и Татьяну Тоушкину на 15 тысяч рублей каждую, признав их виновными в распространении фейковых новостей. Первым об этом сообщило «МБХ медиа».
Их осудили за публикацию в двух группах WhatsApp информации о том, что уровень цианида в почве в Селемджинском районе региона из-за наводнения превышает норму на 200-300%. Обе женщины отметили, что увидели записи об этом в другой группе. Они признали вину.
В материалах дела Елены Селезневой сказано, что ее причастность к распространению недостоверной информации установили сотрудники ФСБ.