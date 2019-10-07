Депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, которого спикер просил «не колыхать и не теребонить», ушел с поста главы комиссии по культуре

Депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник объявил об уходе с поста главы комиссии по образованию, культуре и науке парламента.

«Должность и позиция вошли в противоречие, увы. Надо делать выбор. Есть вещи поважнее важных постов», — написал Резник в фейсбуке и приложил фото заявления об уходе с поста главы комиссии.

Такое решение Резник принял после того, как спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров на заседании раскритиковал его за участие в митинге против политических репрессий в Москве.

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Максим Резник является депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга и возглавляет комиссию по культуре с 2011 года.