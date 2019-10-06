Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Источник: Интерфакс
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Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
4 октября Бушмину исполнился 61 год. На протяжении последнего времени он боролся с тяжелой болезнью, заявил Тимченко.
Бушмин будет похоронен 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
Евгений Бушмин получил образование инженера-экономиста. В 1993-1995 годах он был депутатом Госдумы I созыва, в 1998-2001 работал заместителем министра финансов. Членом Совета Федерации Бушмин стал с 2001 года. В верхней палате парламента он курировал вопросы экономического блока.