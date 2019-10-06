Умер бывший барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер

В возрасте 80 лет умер бывший барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Rex Features / Vida Press

В конце сентября стало известно, что Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии. С чем была связана госпитализация, не уточнялось.

Джинджер Бейкер (настоящее имя Питер Бейкер) получил известность как барабанщик группы Cream, которую он создал в 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом.

После распада Cream в 1968-м Бейкер играл в коллективах Blind Faith (вместе с Клэптоном), Ginger Bakerʼs Air Force, Baker Gurvitz Army.

Бейкера считают первопроходцем ударных в джаз-фьюжне и этнической музыке. В 2016 году Журнал Rolling Stone поставил его на третье место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен.