Российский МИД назвал допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-Йорке «наглой провокацией»

Допрос депутата Госдумы сотрудником ФБР в аэропорту Нью-Йорка является «наглой провокацией» и «очередной враждебной акцией против России и ее представителей». Об этом заявил МИД РФ.

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ выразил «решительный протест» и «глубокое возмущение» произошедшим. «Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна», — отметил МИД.

Депутат Госдумы Инга Юмашева прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка ее час допрашивал сотрудник ФБР. Суть претензий к Юмашевой неизвестна.

В начале октября несколько сотрудников МИД РФ не получили американские визы для посещения форума «Диалог Форт-Росс». В конце сентября США отказались выдать визы десяти членам Совета Федерации, которые планировали участвовать в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.