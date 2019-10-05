Счетная палата заподозрила российскую авиакомпанию iFly в уклонении от таможенных платежей на 100 миллионов рублей

Счетная палата обнаружила схему уклонения от таможенных платежей при авиализинге, говорится в отчете, опубликованном аудиторами. Одна из авиакомпаний, сообщила Счетная палата, взяв в лизинг самолет за границей, занизила его стоимость в 2,7 раза и, таким образом, не доплатив в бюджет более 100 миллионов таможенных платежей.

Название авиакомпании Счетная палата не раскрывает. РБК на основании указанных в отчете данных сообщает, что речь идет о чартерном перевозчике iFly.

Схема с занижением стоимости взятого в лизинг самолета, отмечается в материалах Счетной палаты, обнаружена в России впервые.

Аудиторы указывают на «коррупционные риски в деятельности должностных лиц Внуковской таможни» и «признаки ненадлежащего исполнения ФТС России полномочий по осуществлению контроля таможенной стоимости товаров».

В свою очередь в iFly и Внуковской таможне заявили РБК, что оценка самолета для расчета таможенных платежей была сделана на основании независимой экспертизы.

Чартерная авиакомпания iFly выполняет международные рейсы для туроператоров TEZ Tour и Tui. Базируется в московском аэропорту Внуково.