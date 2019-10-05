Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал объявил о новых правилах голосования зрителей в шоу «Голос», сообщает «Интерфакс». Теперь, объявил вечером 4 октября ведущий шоу Дмитрий Нагиев, зрители смогут проголосовать за понравившегося участника только по СМС, телефонные звонки больше приниматься не будут.

С одного номера можно будет отправить только одну СМС на каждом этапе конкурса — раньше канал принимал до 20 сообщений с одного номера. Таким образом, за весь конкурс можно будет проголосовать только шесть раз.

После отправки сообщения проголосовавший должен будет дополнительно подтвердить свои действия, чтобы голос был засчитан.

О планах ввести новые правила голосования на шоу «Голос» Первый канал объявил после того, как в апреле победительницей шоу «Голос.Дети» была объявлена дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако результаты финала были аннулированы после выявленных накруток в ходе голосования, и Первый канал объявил победителями всех финалистов.

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