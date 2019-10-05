«Динамо» отправило в отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Последнюю игру команда выиграла 24 августа

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения в матче с «Оренбургом» (0:2).

Отставка была принята руководством клуба «в связи с неудовлетворительными результатами», сообщила пресс-служба «Динамо», добавив, что исполняющий обязанности главного тренера будет назначен в ближайшее время.

Дмитрий Хохлов стал главным тренером «Динамо» 7 октября 2017 года.

Поражение от «Оренбурга» 5 октября стало для «Динамо» четвертым проигрышем подряд. Последний на настоящий момент матч «Динамо» выиграло 24 августа у «Тамбова».