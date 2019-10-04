В Славянске-на-Кубани на консервном заводе произошла перестрелка. Полиция назвала это спором хозяйствующих субъектов

В Славянске-на-Кубани произошла стрельба на консервном заводе «Кубанские деликатесы». Как сообщили в районном отделе МВД, задержаны семь человек, три человека получили легкие травмы. В полиции отметили, что «захват заложников не производился».

Официально МВД не раскрыло никаких подробностей о пострадавших и задержанных, сообщив лишь, что проводится проверка, а «конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами».

О нападении на завод стало известно утром 4 октября. По информации «Интерфакса», восемь человек открыли огонь по охране и попытались взять предприятие под свой контроль.

Глава Славянского района Роман Синяговский рассказал, что у нападавших было травматическое оружие. «Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести», — добавил он.