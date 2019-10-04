В ПАСЕ прошли дебаты о протестах в Москве. Выступление главы российской делегации прервали криками о «террористической» России

Выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого прервали крики неизвестного активиста о «террористическом российском государстве», сообщает РБК.

Кричавшего вывели из зала заседания по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. После этого Толстой продолжил выступление.

Активисты, устроившие акцию во время речи Толстого, находились на балконе зала пленарных заседаний ПАСЕ. В руках у них были флаги Украины, Грузии и Польши.

3 октября в ПАСЕ прошли дебаты по поводу митингов за свободные выборы в Мосгордуму. Толстому предоставили слово после выступления основного докладчика. Ряд участников заседания раскритиковали Россию за применение силы к протестующим и возбуждение «московского дела», пишут «Ведомости».

В 2014 году после присоединения Крыма ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи. В июне 2019-го полномочия России были восстановлены. Против этого выступили делегации Украины, Грузии и еще ряда стран.