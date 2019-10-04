«Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место». Администрация Санкт-Петербурга объяснила потоп на новой станции метро

3 октября в Санкт-Петербурге второй раз торжественно открыли три новые станции метро. Их уже открывал 3 сентября — за несколько дней до выборов — тогда еще врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Однако тогда сразу же после церемонии было объявлено, что станции не готовы принимать пассажиров, и их снова закрыли.

После того, как станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» открыли второй раз, на них все же смогли попасть пассажиры. И сняли, как на «Дунайской» потоки воды заливают эскалаторы.

Администрация Санкт-Петербурга 4 октября опубликовала заявление, в котором возложила вину за потоп на «Дунайской» на клининговую компанию. «Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место», — говорится в заявлении.

Нарушений в гидроизоляционном слое и трещин основных конструкций на «Дунайской» нет, подчеркнула пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, пообещав, что контроль за уборкой станции будет усилен.

Версию о неправильно слитой воде из полотерных машин поддержал и «Петербургский метрополитен», назвав произошедшее халатностью.

В компании «Люкссервис», которая занимается уборкой станций петербургского метро, отрицают, что потоп мог произойти по их вине. «Никто никуда воду не сливал», — заявила «Фонтанке» гендиректор и совладелец «Люкссервиса» Вероника Писарева.