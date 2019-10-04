Российским делегатам ООН не выдали визы в США. Они предложили перенести заседания в Европу

Треть российской делегации не смогла принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за невыдачи виз в США. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Из-за отсутствия российских делегатов он предложил взять техническую паузу в работе комитета, который занимается вопросами разоружения. Кроме того, Полянский заявил, что «в целях нормализации работы комитета» с 2020 года его заседания можно проводить за пределами США — например, в Вене или Женеве.

В ходе текущей сессии Генассамблеи ООН это уже второй случай, когда российская делегация не получает своевременно визы в США. В конце сентября в Нью-Йорк не смогли вылететь десять сенаторов Совета федерации РФ.