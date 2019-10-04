Из индийского мемориала украли часть праха Махатмы Ганди в день его 150-летия

Неизвестные украли часть праха Махатмы Ганди, которая хранилась в пригороде Ревы в индийском штате Мадхья-Прадеш. Это произошло 2 октября — в день 150-летия Ганди.

Злоумышленники также написали «предатель» на фотографиях Ганди в мемориале, где хранилась часть его праха. Полиция начала проверку по статьям об отрицании национальной интеграции, нарушении спокойствия и хулиганстве.

Как отмечает «Би-би-си», хотя большинство индийцев воспринимают Ганди как «отца нации», его в том числе после смерти критикуют за поддержку мусульманского населения страны.

Один из лидеров движения за независимость Индии Махатма Ганди был убит 30 января 1948 года индуистскими фундаменталистами. Прах Ганди после кремации разделили и отправили в мемориалы по всей стране.